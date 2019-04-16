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В Украине может резко подскочить цена на рис: стала известна причина

Сегодня, 08:40

В Херсонской области выращивают 65% украинского риса, но в этом году фермеры готовы вообще его не сеять


Украинский рис может сильно подорожать. Аграрии говорят, их посевы под угрозой из-за слишком высокой цены полива. В Госводагентстве увеличили тариф на 30%.

В Херсонской области выращивают 65% украинского риса. Без воды – он не завяжется. Но в этом году фермеры готовы вообще его не сеять. Ведь полив будет на 30% дороже.

"Цена на сегодняшний день, даже опираясь на инфляцию и на все остальные позиции, она не соответствует действительности", – говорит Сергей Рыбалко, председатель комиссии по вопросам земельных отношений Херсонского областного совета.

Подорожание полива накануне посевной чиновники объясняют желанием повысить зарплату работникам водного хозяйства.

"Государственный бюджет не может платить сегодня конкурентную зарплату. За счет предоставления услуг подачи воды стараемся в этом году поднять доплаты сделать какие-то премии поднять заработную плату", – говорит Анатолий Новиков, заместитель начальника Херсонского областного управления водных ресурсов.

Но фермеров такие объяснения не устраивают. Они готовы даже за свой счет содержать водное хозяйство области. Ремонтировать те объекты, которые дают днепровскую воду на их поля.

Без херсонского риса, предупреждают аграрии, украинцам придется покупать в магазинах импортную крупу. А она дороже.

Поэтому руководители крупных фермерских хозяйств области дали местным чиновникам неделю, чтобы те пересмотрели цену на воду. И написали обращение к правительству и контролирующим органам, чтобы срочно вмешались в формирование тарифа и проверили, как управление водных ресурсов использует бюджетные деньги.

Ранее мы писали, что в Украине продают поддельный рис, который растворяется в воде.

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Тег видео, полив, рис, аграрии, агросектор, АПК , цены на продукты

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