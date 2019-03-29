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Украина нацелилась на экспорт яиц в США

Сегодня, 15:04

Госпродпотребслужба получила требования США по производству яиц

Фото: Getty Images
Украина нацелилась на экспорт яиц в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e1a/be1/5c9e1abe1c2d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e1a/be1/5c9e1abe1c2d1.jpg Экономика Госпродпотребслужба получила требования США по производству яиц

Украина согласовывает условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Госпродпотребслужба получила от Посольства Украины в США процедуру и требования США по производству столовых яиц и яичных продуктов. На сегодня экспорт из Украины в США данного вида продукции не разрешен", – объяснили в ведомстве.

Согласно сообщению, в требованиях США отмечается, какие данные должны быть указаны в заявках производителей для экспорта своей продукции, есть список сопроводительных документов, а также описание надлежащей маркировки картонных упаковок и контейнеров, используемых для транспортировки яиц.

Напомним, по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

В 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

Как выбрать безопасные яйца, смотрите в сюжете:

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Тег экспорт, США, яйца, госпотребслужба

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Источник:

Интерфакс-Украина

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