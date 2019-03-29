Украина нацелилась на экспорт яиц в США
Госпродпотребслужба получила требования США по производству яиц
Украина согласовывает условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.
Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Госпродпотребслужба получила от Посольства Украины в США процедуру и требования США по производству столовых яиц и яичных продуктов. На сегодня экспорт из Украины в США данного вида продукции не разрешен", – объяснили в ведомстве.
Согласно сообщению, в требованиях США отмечается, какие данные должны быть указаны в заявках производителей для экспорта своей продукции, есть список сопроводительных документов, а также описание надлежащей маркировки картонных упаковок и контейнеров, используемых для транспортировки яиц.
Напомним, по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.
В 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.
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