Украина нацелилась на получение еще 6 млрд долларов от "Газпрома"

Наложенный украинскими судами штраф взыщут за счет российских активов за границей, уверены в Минюсте

Для взыскания с российского "Газпрома" 172 млрд гривен, или 6 млрд долларов, штрафа в Украине сформировали межведомственную рабочую группу. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции, сообщил глава ведомства Павел Петренко.

"Есть много юрисдикций, которые могут быть использованы, учитывая наличие у Украины договоров о правовой помощи", – сказал Петренко в кулуарах инвестфорума Dragon Capital в Киеве.

Как сообщалось, накануне, 28 февраля, стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Министр напомнил, что ранее в рамках исполнения данного решения на территории Украины были найдены все активы "Газпрома", на них обращено взыскание. "Речь идее о почти 100 млн грн и корпоративных правах, которые есть у "Газпрома" в Украине", – уточнил глава Минюста.

Напомним, в январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Платить "Газпром" отказался, поэтому в мае 2017 года Украина начала процесс принудительного взыскания штрафа.