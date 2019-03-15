Украинский экспорт превысил импорт: как торгует страна
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира
По итогам января 2019 года экспорт товаров из Украины составил 4,07 млрд долларов, а импорт в страну – 4,05 млрд долларов. Об этом 15 марта сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с первым месяцем 2018 года показатели выросли на 9,2% и 0,7% соответственно.
Положительное сальдо составило 20,9 млн долларов, тогда как годом ранее наблюдалось отрицательное сальдо – 294,1 млн долларов.
Таким образом, в первом месяце этого года Украина больше продавала свою продукцию другим странам, чем покупала иностранную.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира.
Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).
За последние пять лет доля нашего экспорта в ЕС практически удвоилась и в 2018 году, по данным Госслужбы статистики, достигла 20,158 млрд долларов.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:
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