Украинский экспорт превысил импорт: как торгует страна

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира

Фото: AFP

Украинский экспорт превысил импорт: как торгует страна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a92/24a/5c7a9224a21d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a92/24a/5c7a9224a21d3.jpg 2019-03-15T19:46:00+02:00 Экономика Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира

По итогам января 2019 года экспорт товаров из Украины составил 4,07 млрд долларов, а импорт в страну – 4,05 млрд долларов. Об этом 15 марта сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с первым месяцем 2018 года показатели выросли на 9,2% и 0,7% соответственно.

Положительное сальдо составило 20,9 млн долларов, тогда как годом ранее наблюдалось отрицательное сальдо – 294,1 млн долларов.

Таким образом, в первом месяце этого года Украина больше продавала свою продукцию другим странам, чем покупала иностранную.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран мира.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

За последние пять лет доля нашего экспорта в ЕС практически удвоилась и в 2018 году, по данным Госслужбы статистики, достигла 20,158 млрд долларов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:

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