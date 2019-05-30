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Украина нарастила поставки мяса птицы за границу: основные рынки сбыта

30 мая, 21:11

За четыре месяца 2019 года экспорт увеличился на 40%

Фото: Getty Images

Экспорт мяса птицы из Украины по итогам января-апреля 2019 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 199,2 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

В натуральном выражении Украина поставила 135,8 тыс. тонн мяса птицы.

В Ассоциации назвали также основные рынки сбыта этой продукции:

  • Саудовская Аравия закупила продукции на 54,7 млн долларов (27,4% в общей структуре экспорта);
  • Нидерланды – 33,1 млн долларов (16,6%);
  • Словакия – 20 млн долларов (10%).

Только в апреле Украина поставила на внешние рынки 32,2 тыс. тонн мяса птицы общей стоимостью 52,4 млн долларов. Основные поставки пришлись на Саудовскую Аравию, Нидерланды, Словакию, а также Ирак, Армению и Египет.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2019 года Украина установила рекорд по поставкам курятины на внешние рынки, который достиг 69 тыс. тонн.

При этом объем внешней торговли товарами в Украине по итогам января-апреля увеличился до 34,75 млрд долларов, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Тег экспорт, мясо, птица, курятина

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Источник:

УНИАН

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