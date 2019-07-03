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Украина нарастила транзит газа

3 июля, 19:44

По данным "Укртрансгаза", транзит газа по украинской "трубе" за полгода увеличился на 6,1%

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) по итогам января-июня 2019 года увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45,08 млрд куб. м. Об этом сообщает "Укртрансгаз".

По данным компании, за июнь транзит газа из России по территории Украины составил 7,45 млрд куб. м, что на 1,9% меньше, чем за июнь прошлого года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, Укртрансгаз, транзит газа

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Источник:

УНИАН

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