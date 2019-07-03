"Усугубление конфликта": эксперты оценили "отделение" ГТС от "Укртрансгаза"

Новая структура может не пройти сертификацию, отмечают аналитики

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Государственная компания "Укртрансгаз", "дочка" "Нафтогаза Украины", передала функцию технической эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своей дочерней компании - "Оператору ГТС Украины". Таким образом, "Нафтогаз" продолжает осуществлять анбандлинг по своей модели, вопреки воле правительства. Такую оценку действиям "Нафтогаза" дали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

Так, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, напомнил о созданной в целях анбандлинга и в сопровождении европейского консалтинга компании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

"Магистральные газопроводы" как раз создавалась для этой цели – чтобы этот отдельный от "Нафтогаза" оператор управлял всеми газопроводами Украины, подписывал транзитные контракты… Но "Нафтогаз" не желает передавать ему свое имущество. [Вместо этого] "дочка" будет подчинена "Укртрансгазу", а "Укратрансгаз" – "Нафтогазу". В результате все процедуры не будут соответстовать Директиве ЕС", – сказал Омельченко.

С ним согласен и член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, поведение "Нафтогаза Украины" изменилось после президентских выборов в Украине.

"Нафогаз" под давлением начал было передачу активов МГУ, эту структуру тогда включили в "Нафтогаз", чтобы юридически можно было передать активы. И начали передачу по документам, – рассказывает. Но потом, когда власть поменялась, в структуре "Укртрансгаза" создали новую структуру и сказали, что им не нравится ownership (модель анбандлинга, предлагаемая Кабмином – Ред.)", – отметил Корольчук.

Как объясняют эксперты, такая позиция "Нафтогаза" может быть обусловлена тем, что компания боится потерять контроль над активами.

"Все делается для того, чтобы затянуть процесс, чтобы анбандлинг не состоялся, поскольку "Нафтогазу" он не выгоден. <...> Фактически компания из прибыльной становится убыточной, поскольку львиную долю прибыли дает именно оператор ГТС", – сказал Омельченко.

Таким образом, конфликт между правительством и "Нафтогазом" будет усугубляться, прогнозирует Корольчук.

"Это усугубление конфликта. "Нафтогаз" даже через СНБО старалась повлиять [на Кабмин]", – считает эксперт.

Такой анбандлинг не устроит РФ и стоит полагать, что контракт на транзит газа не удастся заключить на европейских условиях, как того хочет Киев, полагают эксперты. Хотя палки в колеса "Нафтогазу" может вставить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Поскольку она тоже должна дать свое "добро".

"Сертификация – это установление тарифа НКРЭКУ [для Оператора], по нем будут транзитировать газ. Не факт, что эта структура пройдет сертификацию", – отмечает Корольчук.

Кроме того, многое в вопросе анбандлинга будет зависеть от позиции Европы, от тех стран, которые заинтересованы в транзите российского газа через территорию Украины, напоминают эксперты.

Как сообщалось, на данный момент "Нафтогаз Украины", которому принадлежит "Укртрансгаз", является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Украина проводят анбандлинг (отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа), чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского энергосообщества.

Напомним, существует разногласия между Кабмином и "Нафтогазом" относительно модели анбандлинга. Предложенная Кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаза", а модель "Нафтогаза" предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как оператор передается независимому органу или стороне. Как аргумент исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил: проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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