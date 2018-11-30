Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров

Украина полностью использовала 10 квот на беспошлинный экспорт в рамках Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС . Об этом сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), данные приведены по состоянию на 26 ноября 2018 года.

В частности исчерпаны квоты, на мед, крупы, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеницу и кукурузу, сливочное масло и мясо птицы. При этом квоты на мед, виноградный и яблочный сок были исчерпаны уже 11 января.

Также Украина также почти полностью использовала квоты на крахмал (95%) и чеснок (96%).

В УКАБ добавили, что с 1 октября 2018 года начал действовать второй год дополнительных квот по пяти группам товаров, из которых на конец ноября две уже закрыты (мед и обработанные томаты).

"Еще до конца года будут действовать дополнительные квоты на зерновые, из которых объем на пшеницу и кукурузу уже использован, а на ячмень использован только на 23%", – отмечают эксперты.

Напомним, в 2017 году ЕС ввел дополнительные торговые преференции для Украины. В итоге были увеличены квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией.



