Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров

Сегодня, 12:05

Квоты обнулятся с началом нового года

Квоты на экспорт в ЕС тают. Фото: Pixabay
Квоты на экспорт в ЕС тают. Фото: Pixabay

Украина полностью использовала 10 квот на беспошлинный экспорт в рамках Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС . Об этом сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), данные приведены по состоянию на 26 ноября 2018 года.

В частности исчерпаны квоты, на мед, крупы, солод и пшеничную клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеницу и кукурузу, сливочное масло и мясо птицы. При этом квоты на мед, виноградный и яблочный сок были исчерпаны уже 11 января

Также Украина также почти полностью использовала квоты на крахмал (95%) и чеснок (96%).

В УКАБ добавили, что с 1 октября 2018 года начал действовать второй год дополнительных квот по пяти группам товаров, из которых на конец ноября две уже закрыты (мед и обработанные томаты).

"Еще до конца года будут действовать дополнительные квоты на зерновые, из которых объем на пшеницу и кукурузу уже использован, а на ячмень использован только на 23%", – отмечают эксперты.

Напомним, в 2017 году ЕС ввел дополнительные торговые преференции для Украины. В итоге были увеличены квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией.
экспорт, ЕС, Украина, ЗСТ, пошлины, квоты, УКАБ, внешняя торговля, свободная торговля

Вы сейчас просматриваете новость "Украина не может поставлять в ЕС без пошлин уже 10 видов товаров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

В МИД рассказали, когда будет подписано соглашение о ЗСТ с Израилем

22 Ноября, 02:23

Климкин подчеркнул, что партнерство с Израилем является всеобъемлющим

Экономика

Фото: facebook.com / skubiv

Украина нацелилась на "свободную торговлю" с Китаем

8 Ноября, 10:48

В Минэкономразвития планируют увеличить торговый оборот с КНР до 20 миллиардов долларов в год
Загрузка...

Экономика

Фото: mirrasteniy.com.ua

Экспорт украинского меда в 2018 году упал на 40%

11 Октября, 19:38

Украина теряет позиции на ключевых рынках сбыта меда, отметила эксперт

Политика

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Переговоры о свободной торговле со странами ГУАМ нужно активизировать - Гройсман

5 Октября, 16:51

Премьер отметил, что сотрудничество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы должно выйти на новый уровень
Загрузка...