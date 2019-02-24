Украина обсуждает новую программу кредитования Всемирного банка

Кравчук, Кучма и Ющенко советуют сорока четырем кандидатам, как заработать деньги для страны

Украина обсуждает новую программу кредитования Всемирного банка 2019-02-24T22:49:00+02:00 Экономика Кравчук, Кучма и Ющенко советуют сорока четырем кандидатам, как заработать деньги для страны

Украина обсуждает новую программу кредитования Всемирного банка. Второй транш под гарантии – 630 миллионов.

В прошлом году Украина получила первый транш – 750 млн долларов на 16 лет. Деньги дали на преодоление коррупции, ремонт инфраструктуры и совершенствования тепловых коммуникаций. Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен уже заявила: "Новую программу рассчитывают утвердить до конца года. Переговоры будут зависеть от реформ".

Слова о реформах – четкий сигнал нынешним кандидатам в президенты. Что делать, чтобы привлечь в страну финансовые ресурсы? Рецепт от трех президентов Украины прозвучал на этой неделе.

Три президента: Кравчук, Кучма и Ющенко советуют сорока четырем кандидатам, как заработать деньги для страны? Первый говорит: прочный кошелек – это бизнес. Открытый, честный, равный для всех.

"Почему в Украину не идут инвесторы? Не война, а отсутствие веры в то, что государство защитит их интересы, их собственность в Украине. Есть люди бизнеса, которые ставят разные цели. Ну, скажем, берем Пинчука, берем Рината Ахметова. Ну кто может сказать, что они не помогают людям!", – отметил Леонид Кравчук, Президент Украины 1991-1994.

К примеру, в прошлом году в госказну поступило более 900 млрд гривен. Более трети этих поступлений заплатили предприятия в виде налогов. Одним из самых крупных в Украине несколько лет подряд является SCM Рината Ахметова. Частная финансово-промышленная группа уступила в количестве уплаченных налогов разве что государственному Нафтогазу.

Далее – калькуляция от второго президента – Леонида Кучмы. Минус 20 процентов промышленного потенциала. Почти деиндустриализация. В небо не запустили ни одного самолета, за границу выехали тысячи украинцев. Заробитчан в соседней Польше признали одним из двигателей экономики. Рекомендация кандидатам одна.

"Надо искать не врагов в бизнесе и политике, а партнеров. У будущего президента, а затем и парламента, в сегодняшней ситуации – экономика должна быть на первом месте в повестке дня, а не на последнем", – отметил Леонид Кучма, президент Украины 1994-2005.

Взять совет первого президента: вывести бизнес из тени, создать новые рабочие места. Добавить установку второго президента: о развитии машиностроения, металлургии и сельского хозяйства – вот и весь секрет, как заработать деньги для страны, – говорит Виктор Ющенко.

"Видеть доктрину экономической безопасности Украины, это миссия кандидата, жить в теневой экономике она не хочет. Она хочет новую доктрину отношений с государством, властью. Работать по чистому, по белому, платить налоги, создавать рабочие места. Платить не зарплату в конвертах, а реальную зарплату", – отметил Виктор Ющенко, президент Украины 2005-2010.

Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики. В конце прошлого года Киев привлек у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро.

21 февраля 2019 года Кабмин разрешил Министерству финансов привлечь кредит в евро под вторую часть гарантии ВБ в размере 375 млн долларов. Кредиторами выступают Deutsche Bank AG та TMF Global Service.

Ранее Минфин утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

В Кабмине и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые, более дешевые кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда:

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