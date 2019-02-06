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Украина оперативно закрыла квоты ЕС на сахар: направление остается приоритетным

Сегодня, 19:01

Квоты на беспошлинные поставки сахара в страны ЕС были закрыты 30 января

Фото: ukrsugar.com (архив)
Фото: ukrsugar.com (архив).
Украина оперативно закрыла квоты ЕС на сахар: направление остается приоритетным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b0f/9d8/5c5b0f9d87ab4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b0f/9d8/5c5b0f9d87ab4.jpg Экономика Квоты на беспошлинные поставки сахара в страны ЕС были закрыты 30 января

Украина исчерпала квоты на беспошлинные поставки сахара в Европейский Союз, сообщает пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" в среду, 6 февраля.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации Русланы Бутило, квоты в объеме 20 тыс. т были закрыты 30 января.

"Это свидетельствует о том, что данное направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году (с сентября 2019-го по август 202-го. – Ред.)", – добавила она.

Бутило сообщила, что в январе Украина поставила на внешние рынки 41 тыс. т сахара. Главные покупатели – Румыния и Азербайджан. Доли этих стран в общем объеме поставок составили 17% и 10% соответственно.

В числе импортеров также были Италия, Испания (по 9%), Литва, Польша и Швейцария (по 4%).

"Чтобы закрепиться на этом рынке, кроме увеличения беспошлинных квот, необходимо повышать качество продукции и расширять ассортиментный ряд", – отметила Бутило.

Пресс-служба Ассоциации сообщила, что Украина за сентябрь–январь экспортировала 240 тыс. т сахара (на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года).

Производственный сезон производства сахара в Украине закончился 1 февраля. 42 сахарных завода выработали 1,82 млн т сахара.

Напомним, Украина по итогам 2018 года экспортировала 586,5 тыс. т сахара на сумму 217,09 млн долларов.

При этом с начала текущего маркетингового года, который начался в сентябре 2018-го, производство сахара в стране сократилось на 15% по сравнению с предыдущим сезоном – до 1,82 млн т.

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Тег сахар, Евросоюз, квоты, Укрцукор

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