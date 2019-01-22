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Украина опустилась в рейтинге инновационных стран мира

Сегодня, 16:21

Украина потеряла семь позиций и занимает 53-е место

Фото: Pixabay
Украина опустилась в рейтинге инновационных стран мира //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/722/be7/5c4722be7d198.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/722/be7/5c4722be7d198.jpg Экономика Украина потеряла семь позиций и занимает 53-е место

Несмотря на то, что Украина поднялась на пять позиций в рейтинге Doing Business 2019, который составляет Всемирный банк, она потеряла семь позиций в рейтинге инновационных стран мира – в 2017 году страна занимала 46-е место, а в 2018-м опустилась на 53-е. Об этом говорится в рейтинге американского агентства Bloomberg, который опубликован во вторник, 22 января.

Украина расположилась между Тунисом (52-е) и Индией (54-е).

Первая десятка стран с наилучшими показателями выглядит так:

  1. Южная Корея;
  2. Германия;
  3. Финляндия;
  4. Швейцария;
  5. Израиль;
  6. Сингапур;
  7. Швеция;
  8. США;
  9. Япония;
  10. Франция.

Рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций составляется седьмой год подряд. Аналитики учитывают расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Напомним, по итогам 2018 года Украина значительно улучшила свои позиции во многих рейтингах, но экономисты отмечают, что говорить об успехах пока рано. Более подробно читайте в материале сайта "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.

производство, рейтинги, инновации

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