Украина опустилась в рейтинге инновационных стран мира
Украина потеряла семь позиций и занимает 53-е место
Несмотря на то, что Украина поднялась на пять позиций в рейтинге Doing Business 2019, который составляет Всемирный банк, она потеряла семь позиций в рейтинге инновационных стран мира – в 2017 году страна занимала 46-е место, а в 2018-м опустилась на 53-е. Об этом говорится в рейтинге американского агентства Bloomberg, который опубликован во вторник, 22 января.
Украина расположилась между Тунисом (52-е) и Индией (54-е).
Первая десятка стран с наилучшими показателями выглядит так:
- Южная Корея;
- Германия;
- Финляндия;
- Швейцария;
- Израиль;
- Сингапур;
- Швеция;
- США;
- Япония;
- Франция.
Рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций составляется седьмой год подряд. Аналитики учитывают расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.
Напомним, по итогам 2018 года Украина значительно улучшила свои позиции во многих рейтингах, но экономисты отмечают, что говорить об успехах пока рано. Более подробно читайте в материале сайта "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.
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