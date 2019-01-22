Украина опустилась в рейтинге инновационных стран мира

Украина потеряла семь позиций и занимает 53-е место

Фото: Pixabay

Украина опустилась в рейтинге инновационных стран мира //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/722/be7/5c4722be7d198.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/722/be7/5c4722be7d198.jpg 2019-01-22T16:21:00+02:00 Экономика Украина потеряла семь позиций и занимает 53-е место

Несмотря на то, что Украина поднялась на пять позиций в рейтинге Doing Business 2019, который составляет Всемирный банк, она потеряла семь позиций в рейтинге инновационных стран мира – в 2017 году страна занимала 46-е место, а в 2018-м опустилась на 53-е. Об этом говорится в рейтинге американского агентства Bloomberg, который опубликован во вторник, 22 января.

Украина расположилась между Тунисом (52-е) и Индией (54-е).

Первая десятка стран с наилучшими показателями выглядит так:

Южная Корея; Германия; Финляндия; Швейцария; Израиль; Сингапур; Швеция; США; Япония; Франция.

Рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций составляется седьмой год подряд. Аналитики учитывают расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.

Напомним, по итогам 2018 года Украина значительно улучшила свои позиции во многих рейтингах, но экономисты отмечают, что говорить об успехах пока рано. Более подробно читайте в материале сайта "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.

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