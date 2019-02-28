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Украина отказалась от идеи продать скандальное российское судно "Норд"

Сегодня, 11:20

В АРМА объяснили причины, по которым сейнер не будет выставляться на аукцион

Судно "Норд". Фото: СЕТАМ
Судно "Норд". Фото: СЕТАМ.
Украина отказалась от идеи продать скандальное российское судно "Норд" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7a7/53a/5c77a753a2ae4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7a7/53a/5c77a753a2ae4.jpg Экономика В АРМА объяснили причины, по которым сейнер не будет выставляться на аукцион

Арестованное российское судно "Норд", которое не смогли продать на аукционе, больше не будут выставлять на торги. От этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает УНН.

"Рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины", - пояснили в АРМА.

Судно может использоваться морской академией в учебных и научных целях.

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Решение было принято после безрезультатных торгов, которые проводились несколько раз. В Нацагентстве считают, что на невозможность продать судно за пределами территориальных вод Украины повлиял его статус как арестованного имущества и негативное информационное поле, сформированное Россией.

Напомним, первый аукцион по продаже судна "Норд" не состоялся из-за отсутствия допущенных участников торгов. Всего было подано 12 заявок, однако все они были отклонены. Стартовая стоимость лота тогда составляла почти 1,63 млн грн. На повторный аукцион "Норд" был выставлен со скидкой 10% – стартовая цена составляла 1,47 млн грн. Однако продать судно это тоже не помогло. Продать судно хотели, потому что содержать его дорого:

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Тег аукцион, судно, Норд, СЕТАМ, АРМА

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