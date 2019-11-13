Украина отправила первую партию говядины в Китай

В Госпродпотребслужбе отметили, что Украина долго шла к открытию китайского рынка для отечественной говядины

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Из Украины в Китай отправили первую партию замороженной отечественной говядины, поставки которой также могут начаться в Саудовскую Аравию. Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко, сообщает 13 ноября пресс-служба ведомства.

"Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контроля в Украине", – отметила она.

По словам Шевченко, результатом стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию.

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Она выразила надежду, что украинская делегация, которая вскоре отправится с визитом в Китай, сможет увидеть отечественную говядину на прилавках китайских магазинов.

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Новости "Сегодня" писали, что Украина и Китай подписали протокол ветеринарных требований на экспорт украинской говядины в 2017 году. В Совете по вопросам экспорта продовольствия отмечали, что украинские производители заинтересованы в поставках в Китай, а китайские потребители — в доступе к качественной и безопасной продукции.

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