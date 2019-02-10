Украина побила рекорд по экспорту яблок

Главными покупателями остаются страны СНГ, но география поставок стремительно расширяется

Фото: Pixabay

Украина побила рекорд по экспорту яблок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d85/0b9/5c5d850b97113.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d85/0b9/5c5d850b97113.jpg 2019-02-10T08:12:00+02:00 Экономика Главными покупателями остаются страны СНГ, но география поставок стремительно расширяется

После рекордного урожая яблок в 2018 году в январе 2019 года Украина вновь вышла на рекордные объемы экспорта яблок. В первый месяц 2019 года украинские экспортеры смогли существенно улучшить результат, отправив на внешний рынок более 8 тысяч тонн яблок, сообщает "Инфо-Шувар".

Таким образом, с июля 2018 Украина экспортировала более 27 тысяч тонн яблок общей стоимостью 9,7 млн долларов, что является лучшим результатом по меньшей мере за последние 5 лет, отмечают аналитики.

При этом существенно расширилась география поставок украинских яблок за рубеж. Главным рынком по-прежнему остаются страны СНГ, но каждый год украинские экспортеры делают попытки пробиться на новые, более сложные и дорогие рынки сбыта. Так, в этом сезоне в структуре покупателей появились Сингапур, Гонконг, Сенегал, Кувейт, Малайзия, Иордания, Шри-Ланка, ОАЭ, Индонезия. Пробная партия была отправлена ​​даже в Египет, где конкурировать украинскому яблоку достаточно трудно из-за высокой импортной пошлины.

"Если учитывать темпы, которыми украинские экспортеры наращивают объемы внешних поставок, установление рекорда по итогам сезона выглядит вполне реально. Но главный оптимизм связан не с количеством, а с качеством развития экспорта в этом сезоне. С нашим яблоком знакомятся потребители Азии и Африки – это наиболее перспективные в плане роста рынки сбыта", – пояснила аналитик Татьяна Гетьман.

По состоянию на начало февраля предложение яблок на внутреннем рынке остается избыточным, и это является главной причиной достаточно низких цен. Но следует отметить, что цены сегодня как никогда зависят от качества. Например, средняя стоимость наиболее популярных сортов яблок на оптовом рынке "Шувар" варьируется от трех до девяти гривен за килограмм, при этом с начала ноября наблюдалось постепенное увеличение цены именно в максимальных уровнях диапазона, то есть на яблоко премиального качества. Цены на яблоки низкого качества не изменились в течение осени и первой половины зимы - по словам продавцов, такие яблоки плохо продаются даже по 2-2,5 гривни за килограмм.

Ранее сообщалось, что рекордный урожай яблок ставит аграриев в "неловкое положение". В хранилищах все еще находится более 300 тысяч тонн яблок, а это почти наполовину больше, чем в прошлом году. Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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