Украина резко нарастила экспорт электроэнергии

Больше всего "света" продаем Венгрии и Польше

Украина в январе-августе 2018 увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1%, то есть до 213,4 миллиона долларов.

По данным таможенной статистики, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта приходилось на поставки электроэнергии в Венгрию.

В августе-2018 Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 14,9 миллиона долларов, в Молдову – на 6,2 миллиона долларов, в Польшу – на 5,5 миллиона долларов.

Около 23% (49,2 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и около 14,7% (31,4 миллиона долларов) – на Молдову.

Как сообщалось, с апреля 2017 года Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову. Страна экспортирует в основном излишки атомной электроэнергии, это приносит валютный доход государству.

До этого, в течение 2016 года Украина экспортировала электроэнергию на общую сумму 152,063 млн долларов США, что больше предыдущего года на 1,3%