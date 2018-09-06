Чем Украина "кормит" мир: экспорт товаров за границу растет

Специалисты считают, что страна может зарабатывать больше денег на внешней торговле

За первое полугодие 2018 года экспорт украинских товаров за границу вырос почти на 13%, по сравнению с показателями за тот же период 2017 года. Самый высокий спрос – на металлы и сельхозпродукцию.

Пасечник Николай Даниленко с одного улея может собрать до 50 кг меда. Мужчина шутит, что украинцы всегда были лакомками, а потому и "медовая отрасль" в приоритете.

"Акация – на первом месте. Потом идет липа, потом – гречка, но гречку не все знают. Наш мед пользуется довольно большой популярностью и в Европе, и в Азии, на Дальнем и Ближнем Востоке", – говорит Даниленко.

За последние годы объемы экспорта меда выросли в 20,5 раз. Сейчас Украина занимает третье место в мире по количеству продаваемого меда. Например, за прошлый год 68 тонн разъехались по 55 странам. Правда, покупают украинский мед как сырье, а это значительно сбивает цену.

"Стоимость меда из Новой Зеландии составляет 24 доллара за килограмм, грубо говоря. А стоимость украинского меда в бочках – порядка двух долларов за килограмм. То есть, если мы будем развивать фасованную продукцию, брендированную продукцию, собственные торговые марки, будем выходить уже не с сырьем, а с готовой продукцией – это будет существенный плюс", – говорит эксперт Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

Подсолнечное масло тоже остается "жирным" куском отечественного экспорта. За первое полугодие 2018 года мы экспортировали подсолнечного масла более чем на 2 млрд долларов. Проблем с реализацией продукта нет даже у небольших хозяйств – крупные производители делают закупки у фермеров, а потом отправляют продукт на переработку.

В прошлом году украинское подсолнечное масло покупали более чем в 100 странах мира.

"Экспорт украинской продукции аграрного направления увеличился более чем в 20 раз и на сегодняшний день составляет около 18 миллиардов долларов. И особенно приятно, что это не только экспорт по основным группам товаров (зерновые, масличные), но и такие товары, как мясо птицы", – отметил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса.

Еще одно направление, на котором могла бы зарабатывать Украина – это картофелеводство. По объемам производства картошки Украина входит в ТОП-5 мировых лидеров, но 98% продукции выращивается "на руках" и только 2,5-3% на промышленных предприятиях.

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Именно то, что картофель распылен по частным хозяйствам, и стало одной из причин практически отсутствия экспорта этого продукта, уверен директор агропредприятия Евгений Заквацкий.

"Нам нужно держать штат, оплачивать электроэнергию... А в частном секторе есть только собственные руки. Поэтому себестоимость у простых людей получается намного ниже", – объясняет Заквацкий.

Так что пока что за границей украинским картофелем интересуются больше для селекции.

В целом же нашу страну за 27 лет узнали как надежного торгового партнера, а отечественная продукция продается практически во всех уголках мира.

Напомним, ранее президент Украине Петр Порошенко подписал закон, облегчающий экспорт сои и рапса. Закон предусматривает, что отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, самостоятельно вырастившие указанные культуры на землях сельхозназначения.

При этом в Украине снизился урожай ранних зерновых. Всего в стране намолотили 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 центнера с гектара (ц/га). Для сравнения, в 2017 году намолотили 37,3 млн тонн с 9,6 млн га.