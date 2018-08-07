Украина резко сократила экспорт зерна: мировые цены подскочили

По итогам первого полугодия 2018 года Украина уменьшила экспорт зерновых до 3,2 млрд долларов. Это на 11,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Института аграрной экономики.

Так, за январь-июнь 2018 года экспорт зерновых составлял 18,6 млн тонн.

Как сообщил УкрАгроКонсалт, завершению уборки ранних зерновых препятствовала погода. В районах, где прошли сильные ливни, сохранялась высокая для июля влажность и повышенная температура воздуха, уборка урожая в некоторые периоды была вообще невозможной.

Кроме того, украинское зерно потеряло в качестве из-за сильных дождей.

Мировые рынки уже отреагировали на снижение экспорт украинского зерна – цены на пшеницу выросли до рекордной отметки за три года. После того, как Киев уточнил, что не планирует жестких ограничений и готов обсудить объемы будущих поставок с трейдерами, цены немного опустились.

На фоне сообщений о значительном сокращении украинского экспорта фьючерсы сначала подорожали на 6,2% в Чикаго и на 5,3% в Париже. После цены опустились и по итогам дня на Чикагской бирже их подорожание составило 0,6%.

Напомним, еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур.

Но, несмотря на это, в Минагропроде уверяют, что предпосылок для дефицита пшеницы нет, хотя урожай этой культуры будет ниже прошлогоднего - на уровне 23 млн тонн против 26,2 млн тонн по итогам 2017 года