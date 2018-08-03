Украинское зерно потеряло в качестве из-за сильных дождей

Сегодня, 16:35

Аграрии пережили засуху в июне и "потоп" в июле

Фото: AFP
Фото: AFP

Затяжные июльские дожди навредили не только урожаю яблок в Украине, но и ухудшили качество зерна. Об этом  сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Из-за такого климата, который был в Украине, качество зерна ухудшилась", – сообщила Адаменко, отметив, что речь идет о затяжных периодах осадков. Например, в Киеве в июле-2018 выпало 86 мм осадков, что составляет 98% климатической нормы.

В частности, по ее словам, началось почернение колоса зерна и развитие грибковых заболеваний.

Напомним, еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур.

Но, несмотря на это, в Минагропроде уверяют, что предпосылок для дефицита пшеницы нет, хотя урожай этой культуры будет ниже прошлогоднего - на уровне 23 млн тонн против 26,2 млн тонн по итогам 2017 года.
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