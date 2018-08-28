Украина рискует провалить выполнение бюджета-2018 – Счетная палата

Счетная палата по результатам анализа показателей за первое полугодие этого года констатирует риски невыполнения государственного бюджета Украины на 2018 год – об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По даннм Счетной палаты, план доходов общего фонда госбюджета в первом полугодии не выполнен на 15 млрд гривен, а задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла до крупнейшего с 2010 года объема в 2,7 млрд грн.

При этом, как отметили в Счетной палате, от Национального банка в первом полугодии поступило 38 млрд грн из 44,6 млрд грн годового объема средств, а также получены 8 млрд грн разовых поступлений от продажи 4G-лицензий.

Отмечается, что с учетом не проведенного размещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 56 млрд грн, а также невыполнения плана поступлений от приватизации госимущества на 4,5 млрд грн, общее невыполнение плана поступлений в общий фонд госбюджета составило 74 млрд грн.

Как известно, государственный бюджет Украины за январь-июль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 13,356 млрд грн против 27,003 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

Впрочем, в Минфине отметили, что дефицит бюджета удерживается в пределах запланированного предельного объема и составляет 9,8 млрд грн. При этом в Национальном банке Украины уже допускали, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень - 2,5% ВВП (около 17,5 млрд грн).

Отметим, недавно и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что для секвестра бюджета Украины нет причин, хотя ранее она допускала возможность сокращения расходов госбюджета. Как пояснила глава Минфина, ситуация с наполнением бюджета начала выравниваться в мае-июне.

В целом в основе госбюджета Украины на 2018 год лежит прогноз роста реального ВВП страны на 3% при инфляции в 9% на конец 2018 года, что близко к прогнозам Нацбанка.