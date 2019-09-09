Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

Украина, Россия и ЕС обсудят транзит газа: стала известна дата переговоров

9 сентября, 11:50

Трехсторонняя встреча пройдет на уровне министров, заверили в Еврокомиссии

/ Фото: "Укртрансгаз"

Трехсторонняя встреча по газу, о которой ранее договорились Россия и ЕС, пройдет 19 сентября в формате Украина – РФ – Еврокомиссия на уровне министров энергетики. Об этом сообщила представительница Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Да, я могу подтвердить [проведение переговоров 19 сентября], – сказала она. - Вице-председатель [ЕК по Энергосоюзу Марош] Шефчович скоро сообщит об этом".

Реклама

На вопрос о том, кто будет представлять Украину на переговорах, другая представительница ЕК Анка Падурару ответила: "Этот вопрос должны решить украинские власти". Министром энергетики и защиты окружающей среды в новоназначенном правительстве является Алексей Оржель.

Читайте также: Украина готова к "транзитному" договору с "Газпромом": в "Нафтогазе" назвали условие

В тренде
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Главной темой переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

Россия предлагает продлить на год действующий контракт. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия переговоры ЕС транзит Еврокомиссия Украина трехсторонние переговоры газовые переговоры транзит газа

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор
У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сборЭкономика
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентября
Скоро в школу: во сколько обойдется собрать ребенка к первому сентябряУкраина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление Кабмина
На сколько вырастут зарплаты педагогов: опубликовано постановление КабминаЭкономика
Зеленский назвал условия, при которых
Зеленский назвал условия, при которых "придется попрощаться" с правительствомПолитика
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика

Новости партнеров

Loading...