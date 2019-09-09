Украина, Россия и ЕС обсудят транзит газа: стала известна дата переговоров

/ Фото: "Укртрансгаз"

Трехсторонняя встреча по газу, о которой ранее договорились Россия и ЕС, пройдет 19 сентября в формате Украина – РФ – Еврокомиссия на уровне министров энергетики. Об этом сообщила представительница Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Да, я могу подтвердить [проведение переговоров 19 сентября], – сказала она. - Вице-председатель [ЕК по Энергосоюзу Марош] Шефчович скоро сообщит об этом".

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На вопрос о том, кто будет представлять Украину на переговорах, другая представительница ЕК Анка Падурару ответила: "Этот вопрос должны решить украинские власти". Министром энергетики и защиты окружающей среды в новоназначенном правительстве является Алексей Оржель.

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Главной темой переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

Россия предлагает продлить на год действующий контракт. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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