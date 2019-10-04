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Украина, Россия и ЕС определились с датой переговоров о транзите газа

4 октября, 11:32

Встреча вновь состоится в Брюсселе, заверил еврокомиссар Шефчович

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Трехсторонние переговоры по газовому вопросу в формате Украина – Россия – ЕС состоятся 28 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович. Стороны продолжать обсуждать вопрос осуществления транзита российского газа через Украину с 2020 года.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций с Россией и Украиной 28 октября на основе достигнутого ранее в этом месяце прогресса", – написал Шефчович на своей странице в Twitter.

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Напомним, контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоровв формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

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В результате сентябрьской встречи российский "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. Если же Украина не успеет этого сделать, Кремль настроен на продление существующего договора, условия которого не устраивают Киев.

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Источник: Сегодня

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