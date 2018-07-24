Украина собралась "кормить" курятиной Японию

В Украине завершила работу японская миссия, которая проверяла, как работает система контроля качества мяса птицы. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по по вопросам безопасности пищевых продуктов.

Следующим этапом переговоров станет отработка условий экспорта мяса птицы и мясопродуктов в Японию, а также согласование ветеринарного сертификата.

"Делегация Министерства сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии посетила государственные лаборатории, больницы ветмедицины, инспекционный пограничный пост, отечественные птицефабрики и специализированные бойни", – отмечает ведомство.

Работа японской миссии в Киеве. Фото: consumer.gov.ua

Особое внимание миссия уделила возможностям государственных лабораторий диагностировать болезни птицы, в частности высокопатогенным гриппом.

Напомним, недавно Китай допустил на свой рынок курятину из Украины. При этом Киев и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы. Меморандум подразумевает взаимный обмен информацией, документацией, результатами достижений по вопросам профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями птицы.

Ранее также стало известно, что Вьетнам снял запрет на ввоз украинской пшеницы. При этом Вьетнам обещает "осуществлять строгий фитосанитарный контроль при импорте зерна из Украины"



