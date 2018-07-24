Украина собралась "кормить" курятиной Японию
Представители восточной страны проверили систему контроля качества украинской продукции
В Украине завершила работу японская миссия, которая проверяла, как работает система контроля качества мяса птицы. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по по вопросам безопасности пищевых продуктов.
Следующим этапом переговоров станет отработка условий экспорта мяса птицы и мясопродуктов в Японию, а также согласование ветеринарного сертификата.
"Делегация Министерства сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии посетила государственные лаборатории, больницы ветмедицины, инспекционный пограничный пост, отечественные птицефабрики и специализированные бойни", – отмечает ведомство.
Работа японской миссии в Киеве. Фото: consumer.gov.ua
Особое внимание миссия уделила возможностям государственных лабораторий диагностировать болезни птицы, в частности высокопатогенным гриппом.
Напомним, недавно Китай допустил на свой рынок курятину из Украины. При этом Киев и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы. Меморандум подразумевает взаимный обмен информацией, документацией, результатами достижений по вопросам профилактики и борьбы с гриппом птицы и другими болезнями птицы.
Ранее также стало известно, что Вьетнам снял запрет на ввоз украинской пшеницы. При этом Вьетнам обещает "осуществлять строгий фитосанитарный контроль при импорте зерна из Украины"
Вы сейчас просматриваете новость "Украина собралась "кормить" курятиной Японию". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"