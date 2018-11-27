Украина сократила госдолг в долларе и гривне

Сегодня, 09:59

Пиковая нагрузка по выплате долгов придется на 2019 год

. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Совокупный государственный долг Украины по итогам октября сократился до 74,32 млрд долларов. Это на 350 млн долларов меньше, чем было в сентябре-2018, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины. 

В гривневом выражении государственный и гарантированный государством долг составил 2,093 трлн грн против 2,113 трлн гривен месяцем ранее. То есть, в гривне госдолг также сократился – на 20 млрд гривен.

При этом прямой внешний долг  сократился на 210 млн долларов – до 37,65 млрд долларов, а прямой внутренний долг — на 5,12 млрд гривен до 751,15 млрд гривен.

  

Напомним, Украина с 2018 года начала серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется как раз на 2019 год. В целом, за четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы. При этом новые кредиты тоже предусмотрены – власти рассчитывают одолжить почти 375 млрд грн. Речь идет о заимствованиях как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это на 42,5 млрд гривен меньше, чем придется заплатить по старым долгам. 
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