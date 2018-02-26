Украина стала полноправным членом организации по развитию "зеленой энергетики"
Страна получит доступ к кредитам на альтернативную энергетику, уверяют в правительстве
Украина стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Соответствующий закон Украины № 2222-VIII был принят парламентом 5 декабря 2017, 26 декабря документ подписан президентом Украины Петром Порошенко, а с 24 февраля положения закона вступили в силу, сообщает "Урядовый портал".
Как пояснил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики.
"Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное — "зеленых" инвестиций", – уверен Савчук.
По его словам, участие Украины в IRENA позволит:
- подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби (ADFD) для получения льготных кредитов на "зеленые" проекты (под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50 % стоимости проекта);
- тесно сотрудничать с развитыми государствами;
- иметь доступ к передовым исследований, практик и технологий по использованию возобновляемых источников энергии;
- увеличивать инвестиции в отечественную возобновляемую энергетику;
- совершенствовать законодательную базу и разрабатывать эффективные механизмы стимулирования развития "чистой" энергетики.
Напомним, ранее в администрации президента Петра Порошенко отмечали, что в случае присоединения Украина будет получать всю имеющуюся в IRENA информацию и доступ к прогрессивным механизмам развития возобновляемой энергетики.
О главных тенденциях энергетики будущего читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина будет переходить на электромобили и альтернативную энергетику ускоренными темпами":
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