Украина стала производить меньше молока и мяса – Госстат

Сегодня, 19:10

При этом производство яиц в Украине в 2018 году выросло, сообщили в статведомстве

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Производство молока в Украине без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения ООС в январе-июле 2018 года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 6 млн тонн. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По данным Госстата, при этом производство яиц за семь месяцев возросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – то есть до 9,653 млрд шт.

Тем временем производство мяса (в живом весе) в январе-июле 2018 года сократилось на 0,3%, до 1,778 млн тонн.

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Отметим, по данным статистики, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн, мяса (в живом весе) – на 0,4%, до 3,259 млн тонн. А вот производство яиц в 2017 году выросло на 3,2% – до 15,578 млрд шт.

Напомним, больше всего с начала года подешевела гречка, которой украинцы съедают 180 тысяч тонн в год, — на 37% по сравнению с декабрем.

А согласно "индексу окрошки", цена на летние продукты за год выросла на 23%Это больше, чем в июле 2017-го, тогда рост цен был на 18%. В деньгах трехлитровая кастрюля, которой хватит на шестерых, летнего овощного супа стоит почти 67 грн. 
продукты, молоко, мясо, яйца, госстат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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