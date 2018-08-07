Украина теряет валютные резервы

Сегодня, 15:39

"Запасы" Нацбанка сокращаются третий месяц подряд

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международные (золотовалютные) резервы Украины по состоянию на 1 августа 2018 года составили 17,75 млрд долларов, сократившись за июль на 1,3% или на 229,7 миллиона долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

Главной причиной сокращения резервов в НБУ называют платежи по государственному долгу, которые осуществляются в иностранной валюте.Так, в июле-2018 на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долларов. 

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. При этом в Минфине сообщали, что долг Украины приближается к "безопасному" уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%. Безопасным для экономики уровнем считается 60%. 

Также на объем резервов повлияли интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением, в июле Национальный банк продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты Национальным банком составил 64,4 млн долларов", – отметили в Нацбанке.

В частности, в первой половине июля Национальный банк купил 99 млн долларов путем интервенции по выбору лучшей цены. Однако основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долларов и 60,5 млн евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости курса доллара США к другим валютам и банковским металлам) на сумму 45,9 млн долларов.

"В целом, по состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, Минфин Украины за полгода погасил больше долгов, чем набрал новых.
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"Сегодня"

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