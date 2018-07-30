Минфин за полгода погасил больше долгов, чем набрал новых

Украина отдала по долгам более 100 млрд грн за первое полугодие 2018 года

Министерство финансов Украины в январе-июне 2018 года привлекло в государственный бюджет за счет осуществления государственных заимствований 86,851 млрд грн, в том числе за счет внешних заимствований – 2,7 млрд грн. Такие данные обнародовала Государственная казначейская служба.

Как сообщается, в рамках погашения госдолга Минфин всего выплатил 104,725 млрд грн, в том числе по внешнему госдолгу – 23,764 млрд грн. Помимо этого, Минфин выплатил 55,393 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

Недавно и.о. министра финансов Оксана Маркарова подтвердила, что Украина по-прежнему планирует выйти на внешние рынки заимствований в текущем году. Она напомнила, что бюджет предусматривает заимствования в размере 2 млрд долларов, однако окончательная сумма зависит также от двух других источников финансирования дефицита – 800 млн долларов от Всемирного банка и 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины создало официальную страницу в терминале Bloomberg. Эта страница станет "доступным информационным ресурсом о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина", объяснили в Минфине.

Каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении аукционов и их результатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Украина хочет выпустить облигации в экзотических валютах

Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Как известно, Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. Так, во второй половине 2018 года правительство должно заплатить более 3 млрд долларов кредиторам, в 2019 году – 7 млрд долларов.

В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.