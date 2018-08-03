Украина установила рекорд по экспорту яблок

Сегодня, 10:38

Самым активным покупателем стала соседняя Беларусь

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пока садоводы сетуют на проблемы с будущим урожаем, стало известно, что Украина в 2017/2018 маркетинговом году (МГ) экспортировала рекордный за последние 5 лет объем яблок. Как отмечают аналитики EastFruit, только по сравнению с предыдущим сезоном объем поставок на внешний рынок вырос в 3,2 раза.

Так, украинские производители отгрузили на внешний рынок 40,9 тыс. тонн яблок. Для сравнения, в сезоне 2016/2017 экспорт яблок составил всего 12,8 тыс. тонн.

Почти половина рекордного объема, или 20,2 тыс.тонн была отгружена на рынок Беларуси. Эта страна за год увеличила закупки украинских яблок в 2,1 раза. Второе место заняла Молдова с долей в 19,5%. Молдавские компании импортировали около 8 тыс.тонн яблок из Украины.

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В ТОП-3 также вошла Австрия, которая купила 6,6 тыс.тонн яблок. Но эта страна закупала яблоко исключительно в качестве сырья для дальнейшего производства яблочного концентрата.

Далее в рейтинге идут Венгрия (1,7 тыс.тонн) и Швеция (1,2 тыс.тонн) с долями 4% и 3% соответственно.

Ранее международные эксперты отмечали, что украинцы могли бы неплохо зарабатывать на ягодах и фруктах, но мешают традиции.
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