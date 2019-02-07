Украина установила рекорд по импорту бананов
Аналитики удивлены и считают, что рост поставок бананов происходит "по инерции"
Украина импортировала рекордный объем бананов за последние пять лет, информирует пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации со ссылкой на данные официальной статистики.
"В целом с сентября по декабрь сезона-2018/19 в Украину было ввезено почти 92 тыс. тонн бананов, а это на 5% больше, чем за такой же период предыдущего сезона", – сказано в сообщении.
По мнению аналитиков Ассоциации, рост потребления бананов "происходит скорее по инерции", несмотря на большое предложение яблок на рынке.
"Украина увеличивает импорт бананов уже четвертый год подряд, с 2015 года, когда поставки этих фруктов на украинский рынок упали почти вдвое из-за резкой девальвации гривны, что в свою очередь привело к существенному подорожанию импортной продукции", – отметили в пресс-службе.
О свойствах бананов читайте в статье "Сегодня": Бананы: польза и вред для здоровья.
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