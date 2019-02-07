Украина установила рекорд по импорту бананов

Аналитики удивлены и считают, что рост поставок бананов происходит "по инерции"

Фото: Pixabay

Украина установила рекорд по импорту бананов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c4c/484/5c5c4c4840cf6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c4c/484/5c5c4c4840cf6.jpg 2019-02-07T17:24:00+02:00 Экономика Аналитики удивлены и считают, что рост поставок бананов происходит "по инерции"

Украина импортировала рекордный объем бананов за последние пять лет, информирует пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации со ссылкой на данные официальной статистики.

"В целом с сентября по декабрь сезона-2018/19 в Украину было ввезено почти 92 тыс. тонн бананов, а это на 5% больше, чем за такой же период предыдущего сезона", – сказано в сообщении.

По мнению аналитиков Ассоциации, рост потребления бананов "происходит скорее по инерции", несмотря на большое предложение яблок на рынке.

"Украина увеличивает импорт бананов уже четвертый год подряд, с 2015 года, когда поставки этих фруктов на украинский рынок упали почти вдвое из-за резкой девальвации гривны, что в свою очередь привело к существенному подорожанию импортной продукции", – отметили в пресс-службе.

О свойствах бананов читайте в статье "Сегодня": Бананы: польза и вред для здоровья.

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