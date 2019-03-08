Украина "утопает" в пластике: чем заменить пакеты в магазине

Полиэтилен разлагается столетиями и портит водные ресурсы страны

Украина "утопает" в пластике: чем заменить пакеты в магазине 2019-03-08T14:27:45+02:00 Экономика Полиэтилен разлагается столетиями и портит водные ресурсы страны

Украину заполнили пластиковые пакеты. Только в столичных супермаркетах всего за день их используют миллион штук! Экологи предупреждают – это не может не сказаться на окружающей среде. Дело в том, что пластик разлагается в земле столетиями, при этом попадая в воду, которую мы пьем.

Певица и защитница природы Лаура Марти напоминает – одноразовые пакеты опасны, а потом вполне возможно обходиться без них. Сама Лаура, к примеру, не пользуется полиэтиленом даже при покупке овощей – просто складывает нужное количество в корзину.

Певица вспоминает - раньше покупки без пакетов возмущали продавцов, которые не хотели взвешивать продукты поштучно. Но теперь ситуация изменилась и таких случает становится все меньше. Правда, бумажной альтернативы полиетилену супермаркеты так и не предлагают.

А вот в столице Бельгии, Брюсселе, покупатели на рыке сами выбирают, в какой пакет упаковать продукты. Многоразовая сетка стоит 2 евро, полотняная сума – 1,5 евро. Обычные платиковые пакеты в столице Бельгии запрещены уже два года, но местные продавцы все равно кладут в них товары, даже под угрозой штрафа. Причем денег за пластик не просят. Правда, экологически осознанные бельгийцы в основном сами отказываются от таких "подарков".

"Нет-нет. Я пластиковые пакеты не беру. У меня всегда с собой сумочка, она и удобная, и безопасная", – говорит жительница Брюсселя Марселина.

В США полиэтиленовые тоже бесплатные, их можно сколько угодно брать на кассе. Есть и более экологичный вариант – бумажные пакеты. Их тоже дают даров, но только более дорогих супермаркетах, где приходится переплачивать за продукты. Запрет на полиэтилен действует в Штатах не везде, а только в нескольких городах. Именно поэтому одноразовые пластиковые пакеты до сих пор популярны среди американцев.

"Мне нравятся полиэтиленовые пакеты. Они лучше, чем бумажные. Более удобные, можно донести тяжелые товары", – говорит американская покупательница.

Но экоактивистка Анастасия Мартыненко советует украинцам использовать альтернативу пластику – тканевые мешочки. Их можно или купить, или пошить самостоятельно, например, из старых наволочек и кухонных полотенец.

"Пакет, сделанный из пластика, когда попадает на свалку – а большинство пакетов именно туда и попадает – он со временем разлагается до микропластика, который попадает в грунт. А уже оттуда – в наши водные ресурсы", – предупреждает активистка.

Если предстоит серьезная закупка, Ананстасия рекомендует брать с собой сумку. Сейчас такие сумки советского образца – на пике популярности.

Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.

Подробнее о том, какие именно пакеты собираются запретить, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить".

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