Украина увеличила торговую "дыру": какие товары продаем и покупаем

За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долларов, а отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 2,2 млрд долларов. Это больше, чем по итогам первого полугодия, когда показатель был 1,4 млрд долларов. Об этом заявили в Государственной таможенной службе.

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Так, за первые семь месяцев года в Украину импортировали товаров на более чем 28,8 млрд долларов. Это на 13%, или 4,2 млрд долларов меньше, чем было в тот период 2019 года.

Экспорт товаров из Украины в январе-июле 2020 года составил 26,6 млрд долларов. По сравнению с показателями прошлого года он уменьшился на 7%, или на 2,1 млрд долларов.

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Больше всего товаров импортировали из стран ЕС – 43% от общего количества. Из стран СНГ – 16%, и из других стран – 41%. Экспортируется в ЕС – 37% товаров от общего количества, в страны СНГ – 13%, остальные 50% – в другие.

Наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют:

зерновые – 18,5%;

черные металлы – 16,9%;

жиры и масла животного или растительного происхождения – 12,8%.

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Среди импортируемых товаров наибольшая доля у таких товаров:

минеральное топливо, нефть и продукты ее перегонки – 15,8%;

ядерные реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства -10,7%;

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование – 9,6%.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

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Также новости "Сегодня" уже рассказывали о том, как Украина зарабатывает на подсолнечном масле. Этот привычный для нас продукт американцы покупают по цене шесть долларов за литр. Подробности узнавайте из сюжета:

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