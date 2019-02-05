Украина увеличила транзит нефти
В январе прокачка нефти через территорию страны выросла на 4,7%
Транзит нефти по территории Украины в страны Восточной Европы в январе 2019 года вырос на 4,7% по сравнению с данными за аналогичный период 2018-го и достиг 1,097 млн тонн, сообщает пресс-служба "Укртранснафты".
При этом общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов увеличился на 3,2% – до 1,259 млн тонн.
Компания напомнила, что транзит нефти через Украину по итогам 2018 года составил 13,335 млн тонн. Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей за год достиг 15,436 млн тонн.
Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что обещание Китая увеличить закупки энергоресурсов в США стало весомым фактором возобновившегося роста мировых цен на нефть с начала января 2019 года.
По результатам опроса 13 представителей инвестиционных банков, нефть марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить чуть больше 69 долларов за баррель вместо прогнозируемых ранее 77-ми. При этом для нефти WTI прогноз изменился с примерно 70-ти до чуть более 63 долларов за баррель.
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