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Украина увеличила транзит нефти

Сегодня, 13:57

В январе прокачка нефти через территорию страны выросла на 4,7%

Фото: ukrtransnafta.com (архив)
Фото: ukrtransnafta.com (архив).
Украина увеличила транзит нефти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png Экономика В январе прокачка нефти через территорию страны выросла на 4,7%

Транзит нефти по территории Украины в страны Восточной Европы в январе 2019 года вырос на 4,7% по сравнению с данными за аналогичный период 2018-го и достиг 1,097 млн тонн, сообщает пресс-служба "Укртранснафты".

При этом общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов увеличился на 3,2% – до 1,259 млн тонн.

Компания напомнила, что транзит нефти через Украину по итогам 2018 года составил 13,335 млн тонн. Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей за год достиг 15,436 млн тонн.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что обещание Китая увеличить закупки энергоресурсов в США стало весомым фактором возобновившегося роста мировых цен на нефть с начала января 2019 года.

По результатам опроса 13 представителей инвестиционных банков, нефть марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить чуть больше 69 долларов за баррель вместо прогнозируемых ранее 77-ми. При этом для нефти WTI прогноз изменился с примерно 70-ти до чуть более 63 долларов за баррель.

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Тег нефть, транзит, Европа, укртранснафта

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