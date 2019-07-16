Украина "в хвосте": названы самые дорогие и дешевые для жизни страны
Рейтинг составили на основе цен на аренду жилья, индекса стоимости жизни и покупательной способность населения
По итогам первого полугодия 2019 года в ТОП-5 самых дорогих для проживания государств мира вошли Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. А самыми "дешевыми" странами оказались Тунис, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.
Такую оценку представил портал Numbeo, который проанализировал стоимость жизни в странах и городах, взяв за "эталон" показатели Нью-Йорка. Индекс стоимости жизни состоит из цен на потребительские товары и продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. В основу рейтинга легли цены на аренду жилья, индекс стоимости жизни и покупательная способность населения.
Украина при этом оказалась на 120-й строчке рейтинга из 136 стран. Индекс для нашей страны составил 30,94, это означает, но в среднем у нас на 69,06% дешевле, чем в Нью-Йорке.
Страны с похожим уровнем стоимости проживания - Уганда, Непал, Алжир, Колумбия и Казахстан. Впрочем, по показателю локальной покупательной способности, дела в Украине обстоят лучше, чем у соседей по рейтингу.
Страна
Индекс
стоимости жизни
Индекс
локальной
покупательной способности
|1
|Каймановы острова
|141,64
|137,88
|2
|Бермудские острова
|138,22
|79,87
|3
|Швейцария
|122,67
|127,76
|4
|Норвегия
|104,49
|98,00
|5
|Американские Виргинские острова
|97,23
|54,58
|6
|Исландия
|97,22
|92,03
|7
|Багамские острова
|85,96
|56,21
|8
|Япония
|85,52
|97,57
|9
|Люксембург
|84,68
|107,89
|10
|Дания
|83,88
|110,69
|11
|Барбадос
|80,32
|56,97
|12
|Сингапур
|80,23
|88,84
|13
|Израиль
|79,54
|85,96
|14
|Гонконг
|79,21
|66,79
|15
|Ирландия
|76,33
|90,80
|16
|Нидерланды
|75,22
|98,04
|17
|Южная Корея
|75,16
|99,13
|18
|Франция
|74,62
|87,70
|19
|Австралия
|73,39
|118,09
|20
|Бельгия
|73,13
|93,17
|21
|Новая Зеландия
|73,01
|97,59
|22
|Сейшельские острова
|72,75
|21,52
|23
|Финляндия
|72,18
|108,78
|24
|Австрия
|72,15
|89,88
|25
|США
|70,95
|119,10
|26
|Швеция
|70,11
|112,75
|27
|Италия
|69,02
|73,43
|28
|Канада
|68,16
|105,01
|29
|Пуэрто-Рико
|66,81
|93,03
|30
|Германия
|66,57
|111,99
|31
|Мальта
|65,43
|55,34
|32
|Великобритания
|65,33
|100,46
|33
|ОАЭ
|63,58
|100,53
|34
|Катар
|62,22
|119,33
|35
|Ливия
|61,25
|55,97
|36
|Ливан
|59,74
|50,70
|37
|Тайвань
|58,77
|74,16
|38
|Кипр
|58,39
|67,28
|39
|Бахрейн
|58,36
|63,84
|40
|Греция
|56,72
|48,46
|41
|Ямайка
|56,44
|35,39
|42
|Эфиопия
|55,52
|9,46
|43
|Иордания
|55,36
|37,34
|44
|Коста Рика
|55,09
|46,02
|45
|Уругвай
|54,91
|39,82
|46
|Испания
|54,74
|79,81
|47
|Зимбабве
|54,72
|28,66
|48
|Тринидад и Тобаго
|54,17
|52,83
|49
|Словения
|54,17
|68,24
|50
|Палестина
|52,99
|52,82
|51
|Панама
|52,98
|38,96
|52
|Маврикий
|51,60
|36,76
|53
|Эстония
|50,99
|76,75
|54
|Португалия
|50,77
|53,61
|55
|Кувейт
|50,33
|98,33
|56
|Хорватия
|50,05
|57,23
|57
|Таиланд
|49,86
|39,87
|58
|Фиджи
|49,67
|33,13
|59
|Латвия
|49,55
|56,55
|60
|Чили
|49,15
|51,43
|61
|Белиз
|49,06
|71,16
|62
|Саудовская Аравия
|48,71
|110,93
|63
|Оман
|48,55
|83,09
|64
|Мьянма
|48,06
|12,68
|65
|Камбоджа
|47,82
|11,79
|66
|Эль Сальвадор
|47,69
|28,56
|67
|Доминиканская Республика
|46,17
|25,18
|68
|Никарагуа
|45,87
|24,43
|69
|Чехия
|45,70
|71,19
|70
|Литва
|45,41
|60,44
|71
|Мозамбик
|44,65
|25,49
|72
|Словакия
|44,65
|61,83
|73
|Бруней
|44,33
|94,26
|74
|Намибия
|44,10
|60,16
|75
|ЮАР
|43,74
|81,30
|76
|Гана
|43,11
|20,69
|77
|Гватемала
|43,04
|41,47
|78
|Бразилия
|42,64
|36,31
|79
|Гондурас
|42,34
|35,52
|80
|Эквадор
|41,99
|40,84
|81
|Куба
|41,73
|2,67
|82
|Венгрия
|41,70
|53,78
|83
|Иран
|41,39
|25,95
|84
|Китай
|40,54
|63,93
|85
|Ирак
|39,84
|46,41
|86
|Суринам
|39,58
|24,76
|87
|Малайзия
|39,46
|70,35
|88
|Польша
|39,38
|66,06
|89
|Ботсвана
|39,37
|67,57
|90
|Черногория
|39,37
|42,19
|91
|Кения
|39,26
|29,34
|92
|Перу
|38,82
|37,42
|93
|Аргентина
|38,72
|52,01
|94
|Россия
|38,59
|43,69
|95
|Вьетнам
|38,17
|30,22
|96
|Болгария
|37,37
|51,00
|97
|Филиппины
|36,97
|27,21
|98
|Индонезия
|36,86
|31,01
|99
|Албания
|36,63
|32,19
|100
|Сербия
|36,30
|37,94
|101
|Босния и Герцеговина
|36,19
|46,52
|102
|Румыния
|36,07
|54,20
|103
|Турция
|35,66
|44,44
|104
|Замбия
|35,49
|69,40
|105
|Танзания
|35,07
|20,64
|106
|Марокко
|34,59
|39,40
|107
|Монголия
|34,43
|29,83
|108
|Мексика
|34,29
|47,05
|109
|Боливия
|34,07
|44,74
|110
|Руанда
|34,01
|21,13
|111
|Парагвай
|33,32
|35,23
|112
|Беларусь
|33,02
|42,92
|113
|Шри-Ланка
|32,95
|25,59
|114
|Армения
|32,70
|30,44
|115
|Молдова
|32,63
|29,48
|116
|Бангладеш
|32,62
|37,21
|117
|Македония
|32,27
|40,16
|118
|Нигерия
|31,75
|15,91
|119
|Уганда
|31,72
|22,49
|120
|Украина
|30,94
|33,14
|121
|Непал
|30,69
|24,15
|122
|Алжир
|30,54
|31,97
|123
|Колумбия
|30,25
|34,55
|124
|Казахстан
|30,06
|38,65
|125
|Азербайджан
|29,81
|28,48
|126
|Египет
|29,09
|23,27
|127
|Кыргызстан
|28,13
|25,28
|128
|Грузия
|27,78
|30,23
|129
|Косово (Спорная территория)
|27,38
|54,11
|130
|Венесуэла
|27,22
|2,79
|131
|Узбекистан
|25,79
|25,80
|132
|Тунис
|25,43
|37,63
|133
|Сирия
|25,31
|12,37
|134
|Индия
|25,14
|61,73
|135
|Афганистан
|24,51
|28,87
|136
|Пакистан
|18,58
|36,10
Среди стран Европы Украина оказалась едва ли не самой дешевой – ниже в рейтинге по региону находится только Косово, отмеченное в рейтинге как "спорная территория".
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