Украина "в хвосте": названы самые дорогие и дешевые для жизни страны

Рейтинг составили на основе цен на аренду жилья, индекса стоимости жизни и покупательной способность населения

Каймановы острова стали самым дорогим государством в мире. Фото: Pixabay

По итогам первого полугодия 2019 года в ТОП-5 самых дорогих для проживания государств мира вошли Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. А самыми "дешевыми" странами оказались Тунис, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

Такую оценку представил портал Numbeo, который проанализировал стоимость жизни в странах и городах, взяв за "эталон" показатели Нью-Йорка. Индекс стоимости жизни состоит из цен на потребительские товары и продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. В основу рейтинга легли цены на аренду жилья, индекс стоимости жизни и покупательная способность населения.

Украина при этом оказалась на 120-й строчке рейтинга из 136 стран. Индекс для нашей страны составил 30,94, это означает, но в среднем у нас на 69,06% дешевле, чем в Нью-Йорке.

Страны с похожим уровнем стоимости проживания - Уганда, Непал, Алжир, Колумбия и Казахстан. Впрочем, по показателю локальной покупательной способности, дела в Украине обстоят лучше, чем у соседей по рейтингу.

Среди стран Европы Украина оказалась едва ли не самой дешевой – ниже в рейтинге по региону находится только Косово, отмеченное в рейтинге как "спорная территория".

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о лучших украинских городах в рейтинге качества жизни:

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