Украина выиграла спор против России в ВТО

Разбирательства по делу тянулись еще с 2015 года

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) полностью удовлетворил требования Киева в деле Украины против России о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования. Украина подавала апелляцию на решение ВТО по этому делу в пользу России 27 августа 2018 года. Теперь рассмотрение апелляции завершено, сообщается на официальном сайте ВТО.

В ВТО отметили, что в 2014 году украинские производители железнодорожной продукции получали сертификаты соответствия от РФ. Эти сертификаты позволяли им экспортировать свою железнодорожную продукцию в Россию и реализовывать ее на российском рынке.

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Но с 2014 года Россия начала приостанавливать действие этих сертификатов и не стала выдавать новые. Именно такую политику РФ Украина обжаловала в ВТО в 2015 году. Теперь же апелляционный орган ВТО подтвердил, что решения российской стороны были приняты без достаточного обоснования.

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Напомним, это не единственный спор России и Украины в ВТО. Например, разбирательство по делу о пошлинах на импорт нитрата аммония тоже тянулось с 2015 года. В июле 2018 года арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России, и в августе того же года Украина обжаловала его. В этом споре Украина в итоге проиграла – апелляционный орган организации подтвердил решение в сентябре 2019-го. Киев согласился выполнить предписания торговой организации.

Как известно, Украина и Россия активно вводят торговые ограничения против друг друга. Например, в 2018 году был запрещен импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания:

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