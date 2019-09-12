Спор Киева и Москвы в ВТО по пошлинам на удобрения: появилось решение по апелляции

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной по антидемпинговым мерам в отношении нитрата аммония (аммиачной селитры) российского происхождения. Соответствующее решение в четверг, 12 сентября, опубликовала пресс-служба ВТО.

Апелляционный орган поддержал вынесенное в 2018 году постановление третейской группы, рассматривавшей спор Киева и Москвы.

"Апелляционный орган рекомендует Органу по разрешению споров ВТО просить Украину привести свои меры, которые признаны не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению", – сказано в документе.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2008 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики страны ОАО "Дорогобуж" и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.

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В 2014 году пошлины были увеличены в три раза – до 36,03% (только для компании "Дорогобуж" она составила 20,51%) , а срок их действия продлен на пять лет.

Россия инициировала спор против Украины в мае 2015 года. Оспаривалась так называемая методика "энергокорректировок", применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран.

В июле 2018 года арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России по делу о нитрате аммония, а в августе Украина обжаловала его.

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