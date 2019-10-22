Украина за восемь месяцев импортировала газ на 1,5 млрд долл – Госстат

Средняя цена импортированного страной газа в августе-2019 составила 158,5 долларов за 1 тыс. куб. м

/ Фото: Укртрансгаз

Украина в январе-августе 2019 года импортировала 7,7 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,53 млрд долл., в т.ч. в августе – 1,42 млрд куб. м на 226,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в августе-2019 составила 158,5 долларов за 1 тыс. куб. м, что на 10,4% меньше, чем в июле-2019 (176,8 долларов).

Импорт газа с контрагентами из России за указанный период не осуществлялся.

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Ранее сообщалось, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 19 октября достигли 21,34 млрд куб. м, превысив целевой показатель.

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Напомним, Украина начала закачку природного газа с начала апреля. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял о необходимости закачать 20 млрд куб. м. Позже министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель отметил, что Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в ПХГ до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о готовности Украины к новому отопительному сезону. По словам главы правительства, в целом все готово, но в двух городах могут возникнуть проблемы:

Видео: Кабинет министров Украины

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