Сколько газа Украина накопит к зиме: Оржель озвучил новый план

Сейчас запасы газа в подземных хранилищах превышают прошлогодние на 4 млрд куб. м

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина к началу отопительного сезона увеличит запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21 млрд куб. м для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита с 1 января 2020 года.

Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Сейчас запасы больше прошлогодних на 4 млрд куб. м. У нас сейчас 19,6 млрд куб. м газа в подземных хранилищах. Мы планируем, что к началу отопительного сезона у нас будет 21 млрд куб. м газа", – сказал он.

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Как писали новости "Сегодня", ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называл другую цифру. По его словам, для нормального прохождения зимы необходимо накопить около 20 млрд куб. м газа. 17 сентября он заявил, что Украина уже обеспечена "зимним" газом. Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Алексей Гончарук.

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Пресс-служба "Нафтогаза" в сентябре сообщила, что компания подписала соглашение с крупным международным трейдером о гарантированных физических поставках около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

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