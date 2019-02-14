Украина заменила российскую продукцию в "оборонке": названа цифра
По словам Порошенко, сейчас на "оборонку" работают почти 450 предприятий
Украина в течение двух лет заменила более 50 тыс. наименований продукции для производства национального оборонно-промышленного комплекса, которые ранее поставлялись из России.
Об этом заявил сегодня, 14 февраля, президент Петр Порошенко в Харькове, сообщает пресс-служба главы государства.
"Они (представители РФ. – Ред.) думали, что остановят нашу "оборонку", нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, так как количество заказов превышала мощности завода", – сказал президент.
По его словам, сейчас на "оборонку" работают 447 предприятий.
Напомним, в 2018 году Порошенко заявил, что "Укроборонпром" почти на 100% выполняет гособоронзаказ. Он добавил, что за последние четыре года предприятия концерна перешли от ремонта и частичной модернизации на выпуск новейших образцов вооружения и военной техники с учетом боевого опыта украинских военных.
О том, какое новое вооружение может получить украинская армия в 2019 году, читайте в статье "Сегодня": "Нептун" + "Лань": СНБО утвердил гособоронзаказ на 2019 год.
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