Украина заменила российскую продукцию в "оборонке": названа цифра

По словам Порошенко, сейчас на "оборонку" работают почти 450 предприятий

Фото: president.gov.ua.

Украина заменила российскую продукцию в "оборонке": названа цифра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/571/5a1/5c65715a11369.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/571/5a1/5c65715a11369.jpeg 2019-02-14T16:01:00+02:00 Экономика По словам Порошенко, сейчас на "оборонку" работают почти 450 предприятий

Украина в течение двух лет заменила более 50 тыс. наименований продукции для производства национального оборонно-промышленного комплекса, которые ранее поставлялись из России.

Об этом заявил сегодня, 14 февраля, президент Петр Порошенко в Харькове, сообщает пресс-служба главы государства.

"Они (представители РФ. – Ред.) думали, что остановят нашу "оборонку", нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, так как количество заказов превышала мощности завода", – сказал президент.

По его словам, сейчас на "оборонку" работают 447 предприятий.

Напомним, в 2018 году Порошенко заявил, что "Укроборонпром" почти на 100% выполняет гособоронзаказ. Он добавил, что за последние четыре года предприятия концерна перешли от ремонта и частичной модернизации на выпуск новейших образцов вооружения и военной техники с учетом боевого опыта украинских военных.

О том, какое новое вооружение может получить украинская армия в 2019 году, читайте в статье "Сегодня": "Нептун" + "Лань": СНБО утвердил гособоронзаказ на 2019 год.

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