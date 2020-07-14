Украинцам разрешили сдавать металлолом за наличные: Рада приняла закон

Верховная Рада одобрила отмену запрета на наличные расчеты за металлолом, который сдает население. Такая норма содержится в законопроекте № 2426 (о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом), который парламент принял во втором чтении 237 голосами.

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После того как закон вступит силу, оплата купленного у физических лиц металлолома сможет осуществляться наличными через кассы предприятий, которые заготавливают или перерабатывают сырье. К числу таких предприятий относятся и приемные пункты. Также остается возможность безналичного расчета.

"Необходимым и достаточным документом для покупателя металлолома по подтверждению источников происхождения металлолома от продавца (поставщика) является акт приемки, содержащий данные об источнике происхождения металлолома", – говорится в документе.

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При этом ответственность за достоверность данных об источнике возлагается исключительно на продавца и не может быть возложена на покупателя.

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Законом отменяется разделение металлолома на промышленный и бытовой. Авторы законопроекта уверены, что в современных условиях такое разделение приводит к злоупотребленям со стороны правоохранительных органов. Также упрощены требования к заготовке металлолома без его переработки и устранены неэффективные механизмы государственного регулирования. В частности, отменяются акты обследования, которые выдают местные администрации.

Напомним, ранее на Донбассе остановили незаконный вывоз металлолома.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ в Запорожской области заблокировали незаконную сдачу на металлолом отработанных боеприпасов:

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