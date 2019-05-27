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В зоне ООС на Донбассе остановили незаконный вывоз металлолома: опубликованы фото

27 мая, 11:27

В Константиновке остановили незаконную заготовку металлолома

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сотрудники Государственной фискальной службы пресекли незаконную заготовку металлолома. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в городе Константиновка Донецкой области была обнаружена площадка по заготовке и переработке лома черных металлов. Было изъято 120 тонн металлолома на сумму свыше 840 тысяч гривен, а также стреловой кран ГПК-М-1, ориентировочной стоимостью 320 тысяч гривен.

Всего из незаконного оборота было изъято товарно-материальных ценностей на сумму 1 миллион 200 тысяч гривен. В отношении человека, который вел незаконную деятельность по заготовке металлолома был составлен административный протокол.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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Тег Донбасс, Константиновка, металлолом, ГФС, ООС

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