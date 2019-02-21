Украинцев "кормят" просроченными продуктами из ЕС
Журналисты "Сегодня" оправились в "рейд" на рынок и обнаружили множество нарушений
На украинских рынках – засилье шоколада, кофе, сыров и консервов, которые нелегально везут из стран ЕС. Журналисты "Сегодня" решили разобраться, на что нужно обращать внимание при покупке импортных товаров.
Оказалось, что "европейское" – не всегда синоним "качественного". В самом Евросоюзе "просрочку" тоже продают. Например, в Германии работает магазин просроченных продуктов. Однако в ЕС такая торговля, в отличие от Украины, регулируется законодательно.
На одном из столичных рынков съемочная группа обнаружила просроченную контрабанду из Чехии буквально в первом же киоске. Такие товары охотно покупают, поэтому их и везут в страну. Продают здесь консервы, сыры и деликатесы.
Поэтому при покупке обязательно проверяйте срок годности. Иначе можно отравиться – по некоторым позициям просрочка составляет больше трех недель. А плесень у итальянского сыра за 550 гривен – совершенно точно не благородная. Этот сыр слишком долго лежал в полиэтилене.
Еще одно нарушение – оливками торгуют просто с пола. А ведь, согласно нормам, продукцию в жестяных банках нельзя хранить на голом полу и тем более не земле.
Среди товаров обнаружились не только европейские продукты, но и лакомства для жителей Китая. Отсутствие украинской маркировки доказывает, что продукт завезли в страну нелегально. Поэтому никаких претензий к производителю предъявить не получится.
Ранее сайт "Сегодня" разобрался, какие товары чаще других продают после окончания срока реализации, и как все это контролируют законодательные нормы.
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