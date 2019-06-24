Украинцев все чаще обманывают с покупками в сети

Эксперт рассказал, как обезопасить себя во время интернет-шопинга

С каждым годом покупки в интернете становятся все популярнее, но покупая вещи в интернете украинцы рискуют получить "кота в мешке", деньги за который могут и не вернуть. В Союзе потребителей Украины отмечают, что каждый третий покупатель недоволен товарами из сети. Новости "Сегодня" разбирались в трудностях виртуального шопинга.

Ольга Решетникова – мать двоих маленьких дочерей, которые требуют внимания 24 часа в сутки. Поэтому покупки женщина делает в интернете. Недавно Ольга купила шорты и сразу же захотела вернуть их продавцу.

"Когда заказываю, я обязательно у продавца уточняю: "Скажите мне, пожалуйста, велосипедки не прозрачные?" Она говорит: "Нет, не прозрачные". Приехали велосипедки, я их надела, а они – прозрачные. Меня обманули, и магазин отказывается признавать свою вину", – жалуется Ольга.

Никаких чеков или квитанций на этот товар магазин не предоставил. Новости "Сегодня" позвонили в интернет-компанию, где пообещали уладить ситуацию.

"Если приобретенная вещь в надлежащем внешнем виде, конечно, у нас есть возврат. У вас неверная информация", – сказал представительница интернет-магазина Марина.

Директор Ассоциации союза потребителей Олег Цильвик отмечает: последнее время покупатели все чаще жалуются, что не могут вернуть товар, купленный в интернете даже у всемирно известных компаний. Чаще всего это касается мобильных телефонов и аксессуаров к ним.

"Требуйте товарный чек. И чтобы это была продажа не от физического лица, а продажа как минимум от ФОПа (физлица-предпринимателя, ФЛП. – Ред.), потому что закон о защите прав потребителей распространяется исключительно на товарные сделки, где есть подтверждающий сделку документ", – предупреждает Цильвик.

Эксперт также советует перед покупкой проверять отзывы о магазине. При этом предупреждает: если отзывы исключительно положительные, они явно проплачены.

Подробнее о махинациях с сетевым шопингом узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Как обманывают украинцев онлайн-магазины: торгуют без чеков и контрабандой".

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