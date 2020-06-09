Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели

Проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предполагает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.

С уже начисленной работнику зарплаты на индивидуальный пенсионный счет будет переводиться минимум 1% (по желанию работника процент может быть увеличен), а работодатель обязан будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты. Также в сопроводительных документах приводятся расчеты, которые показывают, что процент отчислений планируется повышать. Так, составители законопроекта исходили из того, что в 2021 году процент обязательных накопительных пенсионных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

В то же время, чтобы не перегружать работодателей налогами, в правительстве планировали снизить размер ЕСВ. Однако недавно глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал о другом варианте, как может измениться налоговая нагрузка на работодателей.

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"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", – сказал Шмыгаль.

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Однако в результате поступления в Пенсионный фонд уменьшатся. Вероятно, это стало предметом недовольства со стороны МВФ во время обсуждения пенсионной реформы.

Также в законопроекте предложено создать для администрирования этих взносов новое ведомство – Пенсионное казначейство. Однако это предложение вызвало массу споров. Пожалуй, это основной нерешенный вопрос, из-за которого окончательную концепцию пенсионной реформы правительство до сих пор не представило.

"Если говорить о запуске второго уровня – накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, то основная дискуссия идет в части институциональной инфраструктуры внедрения системы. Большинство участников рабочих групп считают, что для запуска системы нужно использовать уже имеющиеся институты – государственные (налоговую службу, Пенсионный фонд Украины, Казначейство) и частные (негосударственные пенсионные фонды и компании, осуществляющие их операционную деятельность – КУА, АПФ, банки-хранители, СК, ТЦБ и т.д.). А от создания дополнительных ненужных институтов за счет бюджетных средств следует воздержаться. Мы также придерживаемся этой позиции, поскольку считаем, что такое построение минимизирует риски коррупции и монополизации. Также запуск системы на базе уже имеющихся институтов будет способствовать развитию добровольного пенсионного накопления, а именно это и является одной из целей пенсионной реформы – стимулировать граждан к накоплению. Только полноценная работа всех трех уровней пенсионной системы способна обеспечить достойный уровень доходов на пенсии", – рассказал директор компании по управлению активами "Всесвит" Ярослав Савченко.

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О том, какие еще изменения обсуждают власти, читайте на сайте "Сегодня": "Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной".

Также о том, что говорят о будущей пенсионной реформе в руководстве Минсоцполитики, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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