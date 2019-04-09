В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

Данные за март обнародовала Госслужба статистики

Фото: Pixabay

В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc3/d7b/5cacc3d7b6bbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc3/d7b/5cacc3d7b6bbd.jpg 2019-04-09T19:25:00+03:00 Экономика Данные за март обнародовала Госслужба статистики

Инфляция на потребительском рынке Украины по итогам марта 2019 года составила 0,9%, тогда как в феврале была на уровне 0,5%, а с начала года – 2,4%.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 9 апреля.

"Базовая инфляция в марте 2019 года по сравнению с февралем 2019 года составила 1,2%, с начала года – 1,7%", – сказано в нем.

По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в марте на 0,4%. Больше всего подорожали овощи и фрукты – на 2,4% и 1,7% соответственно. При этом цены на продукты переработки зерновых, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло поднялись на 0,5-1,1%. В то же время яйца подешевели на 5%, а свинина, молоко, сало, рис, подсолнечное масло, говядина – на 0,3-1%.

В ведомстве подсчитали, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5% и 1,3%, а одежда и обувь – на 11% и 11,7% соответственно.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел за счет повышения тарифов на канализацию на 2%, водоснабжение – на 1,9%, горячую воду, отопление – на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,6%", – говорится в сообщении.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В феврале Национальный банк Украины сохранил прогноз по инфляции – в 2019 году она ожидается на уровне 6,3%.

В апреле "Сегодня" отправились на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены на продукты:





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.