Украинцев ждет резкий рост цен на алкоголь – эксперт

В сентябре ожидается резкий рост стоимости алкоголя в Украине – в среднем на 13%. Об этом сообщил аграрный эксперт, директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Уже в сентябре можно ожидать резкого роста стоимости алкоголя на 13% в связи с повышением минимальной розничной цены на весь алкоголь", - написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Специалист подсчитал, что за последние полгода стоимость "алкогольной корзины" выросла на 2%, или на 3,6 грн.

"На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л. В частности, водка подорожала на 1%, пиво – на 2%, а отечественные вина – на 3%. В гривневом эквиваленте вино добавило 2 грн, пиво – 90 коп., водка – 70 коп. На конец июня бутылка 0,5 л водки стоила 81,9 грн, бутылка 0,75 л вина – 60,4 грн, а бутылка пива 0,5 л – 14,5 грн", – сообщил Дорошенко.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков. В документе, который разработало министерство, отмечается, что рост цен обусловлен подорожанием компонентов производства.

Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.