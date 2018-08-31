Украинцев ждет рост пенсий и минимальной зарплаты – Розенко

Экономическая ситуация в Украине и уровень роста ВВП дают основания говорить о том, что в 2019 году продолжится повышение социальных стандартов. Об этом заявил заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает его пресс-служба.

"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", – заявил вице-премьер.

По словам Розенко, госбюджет на 2019 бюджет будет социально направленным и одновременно реальным.

"Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", – подытожил Розенко.

Напомним, в Кабмине грозятся подать бюджет-2019 в Раду вовремя. По закону, это должно произойти к 15 сентября. Год назад правительство, действительно, успело подать документ на рассмотрение парламента в срок, однако позже бюджет пришлось вернуть в Кабмин для доработки.

Как известно, минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

А по данным Госстата, количество сотрудников с заработной платой более 10 тысяч гривен в июне 2018 года выросло с 17% до 26,8%:



