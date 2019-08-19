Украинцы обходят земельный мораторий: эксперт рассказал о популярном способе

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Несмотря на то, что в Украине продолжает действовать мораторий на продаже сельскохозяйственных земель, рынок не простаивает. Согласно отчету Всемирного банка, с 2015 по 2017 г., в Украине осуществлены 3,6 млн транзакций по смене владельца или пользователя земельного участка, причем 89,5% из них касались именно сельскохозяйственных земель.

3,1% этих сделок касаются именно купли-продажи земли. Это возможно для участков, которые не попали под действие моратория – участков для ведения личного сельского хозяйства, садоводства, огородничества и подсобного хозяйства. Впрочем, зачастую операции на рынке земли украинцы проводят в обход моратория.

"В практике встречается множество механизмов и способов обойти мораторий на землю. Следует помнить, что такие способы не всегда лежат в правовом поле и имеют существенные риски как для продавца, так и для покупателя такого земельного участка", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Глеб Ботвинцев, юрист, адвокат Юридической группы LCF.

К наиболее распространенным способам относится эмфитевзис – право пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд. Такое пользование имеет ряд существенных отличий от договора аренды: отсутствие ограничения по сроку (встречаются договора сроком на 100 и более лет), нет четкой установленной формы договора и условий оплаты, право пользования по эмфитевзису возможно продать третьим лицам.

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На практике собственнику земли один раз платят всю сумму за весь период пользования землей, фактически как за куплю-продажу. Ботвинцев добавляет, что к рискам для покупателя следует отнести то, что он не становится собственником земли, соответственно, всегда остается возможность досрочного расторжения договора.

Подробнее о том, как живет рынок земли в условиях моратория, читайте на сайте "Сегодня" – "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли это"

Напомним, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (он действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

При этом президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

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