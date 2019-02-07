В Украине вступил в силу мораторий на продажу земли

Запрет на продажу сельхозземель продлили уже десятый раз

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине вступил в силу мораторий на продажу земли //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84d/5b3/5c584d5b3ae1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84d/5b3/5c584d5b3ae1d.jpg 2019-02-07T09:14:00+02:00 Экономика Запрет на продажу сельхозземель продлили уже десятый раз

Сегодня, 7 февраля, в Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Накануне закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины", при этом в документе указано, что он вступает в силу на следующий день после обнародования.

Как известно, 20 декабря Верховная Рада законопроектом № 9355-5 продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. Это уже десятый раз, когда парламент продлевает земельный мораторий. Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период".

Решение о продлении моратория является чисто политическим, ведь согласно текущей редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине все равно не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения. Впрочем, как пояснили в Минагропроде, даже после принятия этого закона для запуска рынка земли в Украине понадобится два года, поэтому решение о продлении моратория на землю, по сути, ничего не меняет.

4 февраля 2019 года закон о земельном моратории подписал президент Украины Петр Порошенко.

Подробнее о запрете читайте в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

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