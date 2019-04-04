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Украинцы "пересаживаются" с телефонных звонков на мобильный интернет

Сегодня, 11:45

Впервые мобильные операторы получили больше дохода от интернет-связи, чем от голосовой

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Украинцы "пересаживаются" с телефонных звонков на мобильный интернет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c3/f45/5ca5c3f45a537.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c3/f45/5ca5c3f45a537.jpg Экономика Впервые мобильные операторы получили больше дохода от интернет-связи, чем от голосовой

По итогам 2018 года доходы мобильных операторов Украины от предоставления услуги мобильного интернета впервые превысили доходы от предоставления голосовой связи. Об этом свидетельствуют данные отчета за 2018 год, который Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи (НКРСИ).

Так, предоставление мобильного интернета принесло 16 млрд гривен дохода, а голосовые услуги – 14,7 млрд гривен.

Всего украинцы "выговорили" 188,8 млрд минут, что на 50 млн меньше, чем в 2017 году. А мобильного трафика использовали почти миллиард терабайт. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Больше всего абонентов пользуются мобильным интернетом 3G – 21,1 млн. На 4G перешли 8,9 млн абонентов, а 11 млн все еще используют только 2G-связь.

Впрочем, около 20 млн украинских абонентов мобильной связи пока игнорируют услугу интернет-доступа – из общего количества SIM-карт (54 млн штук) в сеть выходили лишь с 32 млн штук.

Напопомним, скоро украинцы смогут менять операторов, сохраняя свой номер телефона. НКРСИ с 1 мая запускает услугу переноса мобильных номеров MNP (Mobile Number Portability). 

Также стало известно, что операторы отказываются от безлимитных тарифов. "Сегодня" выясняли, не придется ли платить больше. 

Кроме того, мы выяснили, как правильно пользоваться функциями защиты своих мобильных устройств:

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Тег интернет, мобильная связь, связь, мобильный оператор, мобильный интернет, звонки

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