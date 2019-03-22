Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

Фото: Анатолий Бойко

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/27a/126/5c927a12628de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/27a/126/5c927a12628de.jpg 2019-03-22T07:28:00+02:00 Украина Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

Мобильный оператор "Киевстар" откажется от безлимитных пакетов. Это касается интернета. Сейчас абонентам приходится платить за трафик, который они полностью не используют, заявил руководитель компании Александр Комаров. Он признал, что безлимиты несправедливы для тех, кто мало потребляет, а платит за неограниченный трафик.

Что ждет безлимиты, разбирался сайт "Сегодня".

Не такой уж и безлимит

Безлимит – всего лишь слово-наживка, которое заставляет покупать. На самом деле безлимиты, которые предлагают украинские мобильные операторы, вполне ограничены. Все операторы имеют политику "честного пользования безлимитным интернетом". Это уточнения к безлимиту, которые устанавливают ограничения, отмечает Роман Химич, консультант и эксперт рынка телекоммуникаций.

Как ограничивается безлимит? В политике Vodafone, например, говорится, что доступ к торрентам будет закрыт, а скорость загрузки потокового видео ограничена до 1,2 Мбит/с. Если использовать телефон или планшет как точку доступа, или модем – безлимитный интернет тоже будет ограниченным.

Оператор также имеет право ограничивать скорость интернета, если будет большая нагрузка на сеть.



Фото: pixabay.com

Дело в том, что мобильные операторы лишь частично способны удовлетворить все возрастающие потребности пользователей. Емкость радиосети любого поколения – 3G, 4G и даже 5G – имеет свои ограничения. Тот же "Киевстар" ограничивает абонентов, которые на протяжении дня использовали более 3000 мегабайтов. После этого значения скорость интернета сокращается до 0,8 Мбит/с.

Такие ограничения связаны с тем, что часть абонентов используют аномально большие объемы мобильного интернета – более 100 000 мегабайт ежемесячно. Эти абоненты перегружают сеть оператора и значительно замедляют скорость интернета для остальных пользователей.

"Безлимитные тарифы создают существенную нагрузку на сеть из-за больших объемов контента. В наших тарифах заложен общепринятый европейский принцип честного и цивилизованного пользования связью. Это значит, что любители торрент-сетей, пиратского контента не должны мешать остальным абонентам пользоваться интернетом, за который они заплатили. Также в безлимитных тарифах не предусмотрено бесплатной раздачи канала другим пользователям. Раздача интернета на другие устройства возможна, но регулируется финансово – для этого необходимо подключить платную услугу "Mobile Hotspot". Можно на календарный месяц, можно на сутки", – прокомментировали в компании Vodafone.

Будущее безлимитов

За тариф с безлимитным интернетом надо выложить минимум 125 гривен. Однако пользуются такими тарифами не так много украинцев, отмечает Роман Химич. А те, кто пользуется, часто платят за лишнее. Так, по исследованию Vodafone, в 2018-м году один абонент в среднем использовал в среднем 3,2 Гб мобильного трафика в месяц. А большинство тарифов операторов начинаются от 4 Гб.

"Человек получает большое количество мегабайтов, но они лимитированы. Слово "безлимит", скорее, работает как наживка. Люди на постсоветском пространстве хорошо реагируют на такие слова и покупают товар. Но на самом деле никто не может полностью воспользоваться услугой", – добавляет эксперт.



Фото: pixabay.com

Для ряда простых задач – сообщения, браузинг, соцсети – может использоваться мобильный доступ. А для более мощных задач, таких как просмотр видео, загрузки файлов и приложений, обмена данными, абонент может пользоваться домашним безлимитным высокоскоростным интернет-доступом. Такое распределение подтверждается потреблением трафика. Например, один потребитель сети оптического интернета Укртелекома в среднем использует 170 ГБ в месяц, в то время как абонент мобильного интернета за этот период потребляет всего 4-6 ГБ.

Отказ "Киевстара" от безлимитных услуг вряд ли повлияет на других операторов, уверен Роман Химич: "Это цикличный процесс. Операторы то убирают безлимитные услуги, то добавляют. Я не думаю, что глобально, что-то поменяется", – рассказал эксперт.

Однако, в профессиональной среде все еще спорят и дискутируют, стоит ли вообще предлагать клиенту безлимит или все-таки лучше оставаться на модели лимитированного потребления и оплаты по факту – сколько потребляешь, за столько и платишь.

Например, только в пяти из 25 европейских стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) операторы предлагают безлимитный мобильный интернет. "Безлимит" для голосовых вызовов и SMS более распространен. Только 5% операторов предлагают неограниченное потребление интернета. В США многие "безлимитные" тарифы имеют "ограниченное предложение", говорится в отчете Strategy Analytics. Как отмечают авторы исследования, нередко операторы называют свои тарифы "безлимитными", но при этом предоставляют только ограниченный интернет-трафик. Что касается объема трафика, то он сильно варьируется в разных странах, но большинство операторов имеют предложения от 500 Мб или 1 Гб до 100 Гб в месяц. Дополнительные пакеты обычно можно приобрести, если исчерпается резерв.

Такая же ситуация в Украине. Безлимитными свои тарифы называют "Киевстар" и Vodafone. Lifcell несколько лет назад перестал использовать слово "безлимит" в своих тарифах и предлагает пакеты с объемом интернета от 20 Гб в месяц. В Vodafone же отметили, что "безлимитные" тарифы отменять не собираются:

"Безлимитные тарифы ориентированы на активных пользователей мобильного интернета. Это тарифы не только для интернета, это тарифы для видео, музыки, онлайн игр – для чего в обычных тарифах не хватает пакетных гигабайт".

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пользоваться функциями защиты своих мобильных устройств.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.